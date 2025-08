Rebic ritorna in patria: L’Hajduk Spalato si assicura l’esperienza dell’ex milanista

Rebic, l’ex attaccante del Milan è un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato: c’è il comunicato ufficiale del club croato

L’Hajduk Spalato ha messo a segno un colpo di mercato significativo, assicurandosi le prestazioni di Ante Rebić, l’ex attaccante del Milan, che torna nel campionato croato dopo un lungo percorso internazionale. Il giocatore, svincolatosi dal Lecce lo scorso 30 giugno 2025 a parametro zero, ha firmato un contratto con il club biancorosso valido fino all’estate del 2026 e indosserà la storica maglia numero 9. Questo trasferimento rappresenta un rinforzo di grande esperienza per l’Hajduk, che punta a consolidare le proprie ambizioni con un attaccante dal ricco curriculum.

Un Ritorno Alle Origini per il Campione Croato

Rebić, classe 1993, ritorna nella sua terra natale dopo una carriera che lo ha visto vestire maglie prestigiose in Germania e Italia. È stato un protagonista indiscusso con la maglia del Milan, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del 19° Scudetto nella storia rossonera. La sua ultima stagione lo ha visto militare tra le fila del Lecce, dove ha disputato 28 partite ufficiali. Ora, con il nuovo capitolo all’Hajduk, Rebić è pronto a mettere a disposizione la sua leadership e il suo talento per la sua squadra di casa.

Il comunicato ufficiale dell’Hajduk Spalato ha accolto Rebić con entusiasmo: “Ante Rebić è il nuovo numero nove dell’Hajduk! Uno dei migliori attaccanti croati dell’ultimo decennio ha firmato un contratto con il Club fino all’estate del 2026 e si unirà immediatamente agli allenamenti della prima squadra.”

La Carriera di Ante Rebić: Tra Serie A e Nazionale

La carriera di Rebić ha avuto inizio nelle giovanili della regione di Imotski, per poi passare all’RNK Split all’età di 16 anni, dove ha giocato oltre 50 partite ufficiali e segnato 16 goal, affermandosi come uno degli attaccanti più pericolosi del campionato croato. Questo lo ha catapultato in Italia, alla Fiorentina, prima di un breve passaggio all’RB Leipzig e un ritorno in Serie A con il Verona.

Dal 2016 al 2020, Rebić ha brillato con la maglia dell’Eintracht Francoforte, collezionando 100 presenze e 25 goal. Durante questo periodo, è diventato un membro fisso della nazionale croata, con cui ha conquistato una storica medaglia d’argento ai Mondiali del 2018 in Russia. Il suo fantastico goal nella vittoria contro l’Argentina in quel torneo è ancora ben impresso nella memoria degli appassionati. In totale, Rebić ha giocato 42 volte per la Croazia, segnando 3 goal.

Nel settembre 2019, l’attaccante è tornato in Italia per vestire la maglia del Milan, dove ha trascorso quattro stagioni, fino al 2023. Con i rossoneri ha disputato 123 partite ufficiali, mettendo a segno 29 goal e fornendo 17 assist, diventando un elemento chiave nella vittoria dello Scudetto 2021-2022. Negli ultimi due anni, prima dell’esperienza a Lecce, Rebić ha giocato per il Besiktas.

L’Hajduk Spalato ha concluso il suo comunicato con un messaggio di benvenuto: “Rebic, benvenuto all’Hajduk. Ti auguriamo buona fortuna, successo, buone prestazioni e una manciata di goal con questa maglia!”.

Questo acquisto di esperienza e qualità sarà fondamentale per le ambizioni dell’Hajduk Spalato. Nel frattempo, i tifosi del Milan continuano a seguire con interesse le vicende di mercato del club, ora sotto la guida del nuovo DS Tare e con Allegri come nuovo allenatore.

Fonte: Comunicato ufficiale Hajduk Spalato