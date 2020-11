Rebic punta il Napoli, Pioli: «Dopo la sosta sarà al top»

Si avvicina sempre di più il momento di Ante Rebic. Il croato non giocherà stasera con il Verona ma punta già al rientro per il Napoli

Il momento del ritorno di Ante Rebic non sarà stasera, ma non tarderà di certo. Le parole di ieri di Pioli non lasciano spazio ad interpretazioni: l’obiettivo è averlo al top dopo la sosta per le nazionale.

L’ex Eintracht continuerà a lavorare a Milanello per essere al 100% in vista del 22 novembre, giorno della gara contro il Napoli, dove il tecnico rossonero pensa di rispolverarlo anche dal 1′. Dopo una buona mezz’ora contro il Lille e magari qualche manciata di minuti stasera, il Milan si prepara ad avere a disposizione una nuova arma offensiva al rientro dalle Nazionali.