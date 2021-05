Rebic, Pioli potrebbe affidarsi a lui nella gara più importante, lasciando fuori Leao, mentre dalla parte opposta Saelemaekers sale

Rebic, Pioli potrebbe affidarsi a lui nella gara più importante, lasciando fuori Leao, mentre dalla parte opposta Saelemaekers sale.

DAL PRIMO MINUTO- Contro il Benevento in campo dal minuto 75 proprio al posto di Saelemaekers, mentre con la Lazio titolare dal primo minuto ed in campo per tutta la partita. Domenica potrebbe toccare ancora a lui. Al momento risulta tra i titolari, le ultime due sessioni di allenamento ci diranno di più ma Pioli sembra non avere dubbi in merito.