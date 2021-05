Juventus-Milan, probabili formazioni: Pioli ed il dubbio in difesa dove potrebbe rientrare Kjaer al posto di Romagnoli, sicuro Tomori

DUBBIO IN DIFESA- Donnarumma in porta (non ha ancora firmato), difesa a quattro solita con Theo e Calabria sugli esterni, al centro quasi certamente Tomori, ballottaggio tra Kjaer e Romagnoli. In mediana Kessie e Bennacer neanche a dirlo, in avanti non cambia nulla: Ibra faro centrale, alle sua spalle Calhanoglu con Rebic a sinistra e Saelemaekers a destra.

JUVE (4-4-2)- Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.