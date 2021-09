Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha commentato molto rapidamente l’esclusione di Rebic dai convocati. Le sue parole

Il commissario tecnico della nazionale croata, Zlatko Dalic, ha risposto brevemente alla domanda sulla non convocazione di Ante Rebic, cambiando poi argomento sul ritorno di Luka Modric. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa.

«Non ho mai chiuso la porta a nessuno, il campo è l’unico metro di misura. Rebic non è un argomento in questo momento. Sono felice soprattutto del ritorno di Modric, come giocatore e come leader è una presenza di incalcolabile valore per noi».