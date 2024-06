Ouedraogo niente Milan: adesso è UFFICIALE il passaggio in questa squadra! FOTO

Ouedraogo niente Milan: adesso è UFFICIALE il passaggio in questa squadra! La prima FOTO e le parole

Adesso è anche ufficiale: il giovane centrocampista Ouedraogo, accostato nella scorsa sessione al mercato Milan, è un nuovo giocatore del Lipsia. Le prime parole del giocatore che ha firmato fino al 2029.

🔴⚪️✨ Assane Ouédraogo signs in as new RB Leipzig player on €10m fee from Schalke. pic.twitter.com/dwwaXgGTAF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

PAROLE – «Sono molto felice di far parte dell’RB Lipsia da luglio. Ovviamente è un grande passo per me, ma sono pronto per questa nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare tutto ciò che mi aspetta a Lipsia. Vengo in un club che è uno dei migliori della Bundesliga , gioca in Champions League e ha condizioni eccezionali e una filosofia chiara. Molti talenti qui negli ultimi anni sono riusciti a maturare fino a diventare giocatori di punta e a svilupparsi ai massimi livelli.

Questo è anche il mio obiettivo. Sono stati dieci anni fantastici all’FC Schalke 04 . Tutto quello che ho imparato finora nel calcio l’ho imparato allo Schalke e sono molto grato per questo tempo. Ora ho la fiducia necessaria per affrontare la prossima entusiasmante sfida e i responsabili dell’RB Lipsia mi hanno mostrato le migliori prospettive in molte buone discussioni. Abbiamo molto in programma insieme nei prossimi anni. Ora la cosa più importante per me è arrivare e mostrare la mia prestazione in campo».