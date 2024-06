San Siro Milan, Sala: «Fisseremo l’incontro con WeBuild nelle prossime due settimane. Non ho visto il progetto ma…». Le parole del sindaco

Il sindaco di Milano Sala è tornato a parlare di San Siro a margine di un evento a Palazzo Marino: nelle prossime settimane ci sarà un incontro con Milan e Inter.

PAROLE – «Stiamo cercando di fissare l’incontro perché bisogna cercare di mettere insieme le agende di tutti, Inter, Milan, WeBuild e la mia. Lo fisseremo se non la settimana prossima quella successiva. Non ho visto il progetto, ma da WeBuild mi hanno detto che è sufficientemente elaborato per poter dire qual è il costo, in quanto tempo si può farlo e qual è il disturbo che si darebbe alle partite. Ovviamente loro hanno il mandato di creare il disturbo minimo».