Rebic: «La continuità mi sta aiutando ed i risultati arrivano»

Rebic, protagonista assoluto degli ultimi tempi, parla e si racconta a metà di una stagione iniziata male ma corretta in corsa

Rebic segna e si rivela addirittura decisivo dopo un avvio di stagione anonimo, tanto da tornare sul mercato già dal mese di Gennaio. Anche in questo caso l’arrivo di Ibra ha cambiato le cose. Intervistato da Dalmatinski Portal, l’attaccante ha commentato così i suoi primi mesi al Milan, come riportato da Gazzetta dello sport.

NESSUN GOLEADOR- «Appena arrivato a Milano ho chiarito di non essere un goleador. Adesso però sono contento di questi gol. Non mi sono mai chiesto se fosse più difficile giocare in Bundesliga o in A: avevo semplicemente bisogno di qualche occasione, di solito le occasioni le sfrutto».

SULLA CONTINUITÀ- «Ho avuto l’opportunità di giocare con continuità e i risultati stanno arrivando. Sono felice di poter aiutare la squadra come ho sempre fatto, a modo mio».