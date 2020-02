Gullit severo: «Ibra? Giocatore fantastico, ma ha 38 anni»

Gullit commenta la situazione attuale del Milan partendo dal nuovo acquisto Ibrahimovic criticando un po’ la scelta di affidarsi allo svedese

Ecco le parole di Gullit a SportMediaset su Milan, Ibrahimovic, dirigenza rossonera e la lotta scudetto.

«Il club ha speso tanti milioni per dei giocatori che non ha reso come ci si aspettava. Ibrahimovic? E’ un giocatore fantastico, ma ha trentotto anni e non può avere la responsabilità di cambiare la squadra. Bisogna ripartire da Boban e Maldini, dargli tempo per ricostruire l’identità rossonera. Loro sanno cosa fare. Lotta Scudetto incerta? Secondo me più che essere migliorate le altre, è la Juventus ad aver rallentato»