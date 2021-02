Rebic fa 50 con il Milan: Pioli ha bisogno dei suoi gol per la Champions

Nel derby di domenica, Ante Rebic ha raggiunto la presenza numero 50 con il Milan, che attende i suoi gol per puntare alla Champions

Ante Rebic ha raggiunto la presenza numero 50 con il Milan nel derby, non certo la gara migliore per ricordare questo traguardo. In rossonero fin’ora 16 gol e 13 assist.

In Serie A fino ad ora sono 4 reti dopo 23 giornate, esattamente lo stesso bottino della scorsa stagione a questo punto del campionato, che concluse con 11 timbri. Una netta accelerata, che Pioli spera ripeta per poter avere un’arma in più nella corsa Champions.