Rebic Besiktas, il croato potrebbe tornare a giocare in Serie A! Cosa succede nel futuro dell’attaccante croato

L’avventura al Besiktas non sta andando come sperato e così Ante Rebic, attaccante che in estate ha lasciato il Milan per provare una nuova avventura professionale in Turchia, potrebbe già cambiare aria.

Secondo quanto riportato da TMW, se le cose non dovessero cambiare da qui a fine stagione non è da escludere che il Besiktas possa risolvere il suo contratto. Il croato, a quel punto, potrebbe tornare a giocare in Serie A, campionato in cui non gli mancano gli estimatori.