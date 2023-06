Rebic pronto a salutare il Milan: non solo la Turchia (Besiktas e Fenerbahce sul croato), spunta una nuova meta

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Ante Rebic. Data per certa ormai una sua partenza, il croato ha diversi estimatori in Turchia ma non solo.

Il giocatore è in trattativa con Besiktas e Fenerbahce, ma è seguito con particolare attenzione anche in Arabia Saudita. Il Milan ha fissato il prezzo per il suo cartellino: servono 4 milioni di euro.