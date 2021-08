Il Milan è arrivato al Worthersee Stadion pronto a sfidare il Real Madrid. Testano il campo con l’amore dei tifosi a sostenerli

Il Milan è arrivato allo stadio pronto per la partita delle grandi occasioni contro il Real Madrid. I rossoneri sono scesi anche in campo per fare un sopralluogo tattico prima dell’inizio del match. Tanti i tifosi a sostenerli, con tanti appalusi. Olivier Giroud è stato l’ultimo dei rossoneri a lascciare il campo prima di rientrare negli spogliatoi.