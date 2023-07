Real Madrid Milan: in due non si allenano! Possono saltare il match coi rossoneri

Manca pochissimo all’amichevole estiva tra Real Madrid e Milan: Carlo Ancelotti rischia di perdere due match per la sfida

Quasi tutto pronto per l’amichevole tra Real Madrid e Milan. Le due squadre si affronteranno nel corso della tournée negli USA nella notte tra il 23 ed il 24 luglio. I blancos rischiano però di perdere dei pezzi in vista del match contro i rossoneri.

Come riferisce Marca, sia Arda Güler che Álvaro Odriozola non hanno preso parte all’allenamento odierno. Il talento turco era assente a causa di un fastidio alla gamba destra. Sovraccarico muscolare, invece, per l’ex Fiorentina.