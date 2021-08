Archiviato il test amichevole con il Valencia, il Milan è pronto a continuare la preparazione per la prossima stagione. Il prossimo impegno che vedrà in campo la squadra di Pioli sarà una partita dal sapore internazionale, ovvero un match amichevole con il Real Madrid. La sfida, in programma l’8 agosto, sarà visibile alle 18.30 su Sky e sui canali ufficiali del club milanese.