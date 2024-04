Real Madrid Manchester City presa d’esempio da Pioli per il suo Milan: «C’è una cosa che va sottolineata»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Roma di Europa League. Il commento su Real Madrid Manchester City

COSA CAMBIA RISPETTO A MILAN ROMA DI CAMPIONATO – «L’atmosfera quella di una competizione europea e si deciderà in 180′. La Champions è la Champions, ieri abbiamo assistito a partite di livello fantastico ma ci sono stati errori importanti. In Real Madrid City ci sono stati errori evidenti in fase difensiva ma hanno continuato a giocare, con fiducia. Quella è la cosa più importante: sai cosa puoi dare e superare difficoltà. Non possiamo pensare di neutralizzare la Roma ma cercheremo di essere più efficaci di loro. Abbiamo qualità e possiamo essere pericolosi per tutta la partita».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN ROMA