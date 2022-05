Real Madrid, Florentino Perez: «Champions, è una storia d’amore»

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha commentato la vittoria da parte dei Galacticos della Champions League

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria da parte dei Blancos della Champions League.

CHAMPIONS – «Questo è il Real Madrid. Ha vinto la Champions League, che è stata creata apposta per noi dall’Equipe. La nostra relazione con la Champions League è speciale. Quando sono diventato presidente del Real Madrid conoscevo il percorso fatto nella sua storia, vincere la Champions fa parte della nostra storia, non è leggenda. Quest’anno ci sono capitate squadre molto difficili, tre squadre inglesi molto importanti e il PSG. Siamo riusciti a prevalere grazie all’unione che c’è tra giocatori e tifosi, ma la storia parla per il Real Madrid».

STORIA D’AMORE – «Ancelotti è stato il primo a dire che i giocatori qui sono come i tifosi, sono madridisti. Il merito è della nostra struttura, siamo tutti soci, collaboriamo tutti e affrontiamo la vita in maniera diversa. I giocatori ricevono sempre il sostegno dei tifosi, ed è difficile averlo in un altro club con una struttura diversa dalla nostra. Non c’entra l’aspetto economico, è un modo di vivere la vita e il calcio. Con questa competizione abbiamo una storia d’amore».