Real Madrid, assalto finale a Mbappé: pronta offerta monstre

Il Real Madrid prova l’assalto a Kylian Mbappè negli ultimi giorni di mercato. Ecco le ultime indiscrezioni sull’attaccante del PSG

Kylian Mbappé ha lasciato il segno anche in questa Ligue 1: prestazione con gol ieri contro il Brest ma anche alcuni cenni di nervosismo che fanno pensare ad una situazione poco tranquilla sul suo futuro. Secondo AS, il Real Madrid è pronto a sferrare l’attacco per portarlo in Spagna.

Come riporta il quotidiano spagnolo, Florentino Perez vorrebbe aspettare il 30 agosto per piazzare un’offerta irrinunciabile tra 130 e 170 milioni di euro. Sarebbe difficile dire no a questa cifra.