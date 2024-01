Razzismo Maignan, si schiera anche Vinicius: «Parlare soltanto non cambierà nulla. Sempre con te». Le parole del giocatore del Real Madrid

Il giocatore del Real Madrid Vinicius Jr, già vittima di razzismo in più occasioni, ha voluto mostrare la vicinanza a Maignan dopo il brutto episodio in Udinese-Milan. Le parole sui propri canali social.

"Solo hablar no cambiará nada". Estas son palabras de Maignan. Ya es hora de encarcelar a los racistas para que tengan verguenza de quien son.



Agradezco a quienes realmente apoyan nuestra lucha y lamento a quienes sólo aparecen con palabras vacías para ganarse la simpatía de la… https://t.co/a63M8ygo6c — Vini Jr. (@vinijr) January 21, 2024

PAROLE – «Parlare soltanto non cambierà nulla. È tempo di punire e mettere in carcere i razzisti in modo che si vergognino di quello che sono. Ringrazio coloro che sostengono realmente la nostra lotta, ma mi rammarico di coloro che si presentano solo con parole vuote per guadagnarsi la simpatia della stampa. Sempre con te, Maignan».