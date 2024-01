Razzismo Maignan, linea dura: Piantedosi vedrà Figc e leghe

Razzismo Maignan, linea dura: nella giornata di domani Piantedosi si incontrerà con Figc e leghe. Cosa succede

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata sui fatti di Udine, con i cori razzisti nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan che hanno già portato alla chiusura dell’impianto friulano per una gara ufficiale.

Secondo quanto si apprende il Ministro degli Interni Piantedosi si sta mobilitando per promuovere e organizzare azioni concrete: per domani è in programma un incontro con leghe e Figc per affrontare il tema e delineare un modus operandi. Si punta sull’arresto di chi commette ed è complice di atti razzisti, come avviene in Inghilterra.