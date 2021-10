Razzismo in Fiorentina Napoli: il messaggio del Milan – FOTO

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha comunicato di aver aperto un’indagine in seguito agli episodi razzisti accaduti nel corso di Fiorentina-Napoli nei confronti di Koulibaly, Osimhen e Anguissa.

«In relazione alle espressioni di matrice razzista rivolte da tifosi della Fiorentina al calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly, la Procura Federale, acquisiti i referti dei propri ispettori e ascoltato il calciatore, ha aperto un’indagine. Nelle prossime ore saranno compiuti ulteriori atti istruttori acquisendo gli atti pertinenti dalla Questura di Firenze».

Il Milan si unisce alla lotta contro il razzismo: «Non ci deve essere spazio per il razzismo. Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell’uguaglianza sociale e dell’inclusione».

There's no place for racism in football, in society, anywhere.

Let's keep fighting for equality and inclusion.

Non ci deve essere spazio per il razzismo.

Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell'uguaglianza sociale e dell'inclusione.#WeRespAct https://t.co/sJiV1VWh5E

— AC Milan (@acmilan) October 4, 2021