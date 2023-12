Ravezzani tuona sul fallo di mano di Fazio: «Se non dai un rigore così, non ne dai più nessuno»

Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha detto la sua sul mancato calcio di rigore dato al Milan per il fallo di mano di Fazio

Non mancano le polemiche arbitrali dopo Salernitana Milan per un possibile fallo di mano in area di Federico Fazio: a parlarne è anche il giornalista Fabio Ravezzani sul proprio account X.

LE PAROLE – «Torniamo ai vecchi discorsi di Allegri. O siamo di fronte a un varista incapace, oppure il designatore non è in grado di uniformare le valutazioni dei suoi addetti. Ma un fatto é certo: se non dai un rigore così, non ne dai più nessuno».