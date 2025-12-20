Ravezzani dalla parte di Allegri e Chivu: sulla Supercoppa Italiana arriva una sentenza pesante

Ravezzani, noto giornalista, si è schierato dalla parte di Allegri e Chivu per quanto riguarda le scelte sulla Supercoppa Italiana

Il dibattito sull’eliminazione delle milanesi dalla Supercoppa Italiana a Riad si arricchisce del commento di Fabio Ravezzani. Attraverso il proprio profilo X, il direttore di Telelombardia ha analizzato la gestione di Massimiliano Allegri e Cristian Chivu (tecnico dell’Inter), difendendo la strategia del turnover ma sollevando dubbi sulla gestione dei momenti decisivi.

Ravezzani e la difesa del Turnover

Ravezzani si schiera apertamente con i due allenatori riguardo alla scelta di non schierare i titolarissimi dal primo minuto. Secondo il giornalista, la Supercoppa è una competizione dal peso specifico relativo: “Tra due mesi non si ricorderà nessuno o quasi”. In un’ottica di gestione delle energie per il campionato, è apparso dunque corretto preservare i big, specialmente considerando il rischio di dover giocare due partite in pochi giorni.

Il giallo dei rigoristi

Se la strategia iniziale è stata promossa, Ravezzani non ha digerito la gestione della lotteria finale. Il riferimento è all’esclusione di specialisti come Calhanoglu (per l’Inter) e Piovanelli (giovane talento del Milan subentrato o in rampa di lancio):