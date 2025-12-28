Ravezzani lancia la provocazione social: Pulisic meglio di Leao? I dati non mentono

Ravezzani, noto giornalista, ha lanciato la provocazione social dopo la vittoria del Milan contro il Verona: Pulisic meglio di Leao?

Il Milan saluta il 2025 in vetta alla classifica grazie al rotondo 3-0 sull’Hellas Verona, ma a rubare la scena nel post-partita è l’analisi di Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia, attraverso il suo profilo X, ha acceso i riflettori su una verità statistica che sfida i luoghi comuni della critica rossonera, mettendo a confronto i due pilastri offensivi di Massimiliano Allegri.

I numeri della verità

Ravezzani sottolinea come, nonostante il clamore mediatico sia spesso tutto per il talento portoghese, i dati premino l’efficacia dello statunitense:

Il sorpasso statistico: Nelle ultime tre stagioni, Christian Pulisic ha partecipato attivamente a 50 reti (tra gol e assist), superando le 40 partecipazioni di Rafael Leão .

Nelle ultime tre stagioni, ha partecipato attivamente a (tra gol e assist), superando le partecipazioni di . L’uomo ombra: «L’americano gode di molta meno attenzione e cantori rispetto al portoghese. Ma a tutti gli effetti l’attaccante più decisivo della squadra è lui», ha sentenziato il giornalista.

La centralità nel progetto 2026

Il gol che ha sbloccato il match odierno — il decimo stagionale per l’ex Chelsea — conferma questa tesi. Mentre si attende il ritorno del miglior Leão e si sogna l’arrivo di Vlahović per l’estate 2026, Pulisic si gode il ruolo di leader silenzioso e implacabile del Diavolo.