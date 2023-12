Ravezzani critica Pioli: «Non ha capito la partita, ha cambiato tardi e male». Le parole del giornalista

Il giornalista Ravezzani ha commentato sul proprio profilo Twitter la sconfitta del Milan contro l’Atalanta.

PAROLE – «La discontinuità non poteva che essere la caratteristica del Milan: troppo giovane e con troppi all’esordio del campionato per essere dominante. Il terzo posto è buona conquista, malgrado tutto. Pioli non capisce la partita (Chukwu disastro e crash a destra) cambia tardi e male».