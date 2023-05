Ravezzani: «Sanzione? La Juve paga in misura abnorme rispetto ad altri club». Le parole del giornalista sulla penalità verso il club bianconero

Fabio Ravezzani ha commentato ai microfoni di JuventusNews24 la penalità dei -10 punti verso il club bianconero, che ha portato il Milan al quarto posto in classifica. Ecco le parole del giornalista:

«I dieci punti sono stati una sentenza ponzio pilatesca per cercare di salvare capra e cavoli. C’è la brutta figura della giustizia sportiva e l’insensatezza della prima sentenza, il -15, e il tentativo di dare una parvenza di coerenza alla sentenza finale. È un brutto spettacolo per la giustizia sportiva, la Juve paga in misura abnorme rispetto ad altri club che sono ricorsi negli anni alla stessa tecnica contabile».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24