Ravezzani avverte: «Mercato rischioso, il vero Milan lo si vedrà solo…». Le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante “Calciomercato e Ritiri”, Fabio Ravezzani ha parlato anche del Milan. Le sue dichiarazioni.

RAVEZZANI – «Chi cambia tanto non parte mai a bomba, lo dice la storia del calcio. E’ raro trovare subito l’alchimia giusta. Chi rischia più di tutti quindi è Pioli. Io ne avrei presi due da 40 mln e due da 20, invece ne ha presi tutti da 20 mln. E’ una strategia rischiosa, vedremo come andrà. Dovesse non andare subito, le colpe di Pioli per me sarebbero poco. Per me il vero Milan lo si vedrà a gennaio»