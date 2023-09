Ravezzani incredulo: «Spero che Pioli non cambi in difesa, vorrebbe dire che…». Il suo commento su Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ravezzani ha commentato così su Twitter le possibili scelte di Pioli in vista della sfida tra Milan e Verona. Le sue parole.

RAVEZZANI – «Spero non sia vero che Pioli cambierà la linea difensiva per tornate a 3 (modulo provato e abbandonato velocemente la scorsa stagione) dopo 4 giornate di campionato e un turno Champions. Vorrebbe dire che non ha le idee per niente chiare, senza contare un mercato fatto per i 4»