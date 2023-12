Ravezzani e i primi dubbi su Ibra: «Così non servirà al Milan». Poi si pone un quesito in vista della sfida di questa sera

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ravezzani ha commentato così il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. La sua analisi.

RAVEZZANI – «Milan e Ibra. Onestamente nessuno ha ben chiaro quali saranno i suoi compiti. Lo scopriremo col tempo. Ma se sta lontano dalla squadra non servirà a molto. Non capisco, per esempio, perché non sia a Newcastle oggi in un giorno fondamentale per il Milan»