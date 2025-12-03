Ravezzani Analizza il Milan di Allegri: La Tattica del Secondo Tempo e la Rivelazione Bartesaghi. Segui le ultime

La vittoria per 1-0 del Milan sulla Lazio è stata al centro del dibattito post-partita, e il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha offerto una lucida analisi sulla prestazione dei rossoneri, mettendo in luce sia la strategia del tecnico Massimiliano Allegri sia la crescita di alcuni giovani talenti.

Il Double Face del Diavolo: Primo Tempo Lento, Ripresa Eccellente

Ravezzani ha subito evidenziato il duplice volto mostrato dal Diavolo in campo. “Parliamo della partita del Milan, che è stata una partita eccellente nel secondo tempo e non all’altezza nel primo tempo,” ha commentato il direttore.

Secondo l’analisi, si è ormai delineata una caratteristica distintiva della squadra guidata da Allegri, il pragmatico tecnico livornese tornato alla guida del club grazie anche alla visione del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega di mercato. Nel primo tempo si assiste spesso a un atteggiamento di contenimento e attesa, come dimostrato dalla mancanza di tiri in porta.

“Abbiamo ormai capito che la squadra di Allegri funziona così,” ha spiegato Ravezzani, descrivendo una tattica che, voluta o meno, mira a fare sfogare l’avversario per poi emergere nella ripresa. Nel secondo tempo, infatti, il Milan ha disputato una gara ampiamente meritata, beneficiando forse di una maggiore freschezza atletica (anche per l’assenza dagli impegni di Champions League), un fattore che gli permette di venire fuori pian piano.

Bartesaghi, La Felice Scoperta di Allegri

Oltre all’analisi tattica, la vittoria ha messo in luce due giocatori ritrovati o scoperti in casa Milan. Il primo di questi è stato individuato da Ravezzani in Davide Bartesaghi, il giovane difensore italiano.

Il direttore ha elogiato il progresso del ragazzo, la cui prestazione, insieme a quella di altri elementi, ha ripagato la fiducia. Il merito per l’attuale posizione in classifica e per la valorizzazione di questi elementi è stato attribuito da Ravezzani ad Allegri, che ha saputo lavorare con la rosa a disposizione per ottenere risultati concreti. Bartesaghi, in particolare, rappresenta una felice scoperta per il futuro del club meneghino.

