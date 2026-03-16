Ravezzani non risparmia critiche a Leao: «Passano gli anni, ma lui non cambia mai. Resta un solita incapace di soffrire per la squadra»

Ravezzani, attraverso i suoi canali social, ha parlato così di Rafael Leao dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio

Dopo il triplice fischio di Lazio-Milan, anche Fabio Ravezzani ha affidato ai social una durissima disamina della serata rossonera. Il giornalista ha messo nel mirino sia le scelte tattiche di Massimiliano Allegri che l’atteggiamento dei singoli, con un affondo particolarmente pesante nei confronti di Pervis Estupiñán e Rafael Leao: «Allegri ha una colpa grave: Estupiñán è indiscutibilmente inadatto per una grande squadra. Rimetterlo a sx è stato errore esiziale. Ma Allegri è anche l’allenatore che mantiene al secondo posto un Milan modesto in troppi interpreti (Jashari, Fofana, gli attuali Leao e Pulisic)».

Ravezzani, l’attacco frontale a Leao: «Incapace di soffrire»

Il punto focale della critica di Ravezzani riguarda però il numero 10 rossonero, reo di aver ripetuto comportamenti già visti in passato proprio nello stesso stadio e contro lo stesso avversario. Secondo il direttore di Telelombardia, il limite del portoghese non sarebbe tecnico, ma caratteriale e di spirito di sacrificio: «Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. Stesso stadio, stesso avversario, stessa scena deprimente verso allenatore e compagni. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra. Quindi non un campione. Tutto qui».

Un giudizio netto che non lascia spazio a interpretazioni: la lentezza con cui Leao ha abbandonato il campo al momento della sostituzione, unita al nervosismo mostrato verso i compagni, rappresenta per Ravezzani la prova definitiva di un’immaturità che impedisce al giocatore di compiere l’ultimo salto di qualità. Un’analisi che riflette il malumore di gran parte della tifoseria, delusa non solo dal risultato, ma da una leadership che sembra venire meno proprio nei momenti cruciali della stagione.