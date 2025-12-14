Ravezzani critico dopo il 2-2 del Milan: «Difesa incerta e attacco insipido»

Ravezzani, noto giornalista, ha commentato il pareggio odierno tra Milan e Sassuolo: Allegri paga i difetti strutturali della rosa

Il pareggio per 2-2 del Milan contro il Sassuolo a San Siro ha generato reazioni molto critiche, in particolare quella di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. L’opinionista ha sottolineato un dato allarmante: è la terza partita consecutiva che i rossoneri non riescono a vincere contro le neopromosse dalla Serie B.

Attraverso il suo profilo X, Ravezzani ha espresso un giudizio severo sulla prestazione della squadra di Allegri:

PAROLE – «Il Milan paga una difesa spesso incerta (malissimo De Winter) un attacco insipido (Nkunku impalpabile, Pulisic anemico) e una giornata opaca del centrocampo».

Nonostante il giudizio generale negativo, ci sono state delle note positive: «Grande prestazione di Bartesaghi non ancora ventenne. Bravo Loftus. Saele [Saelemaekers] sempre volitivo. Modric pare affaticato».

Ravezzani boccia dunque i big offensivi e la difesa, salvando il giovane Bartesaghi, vero protagonista della giornata.