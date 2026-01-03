 Ravezzani promuove il Milan: «Partita perfetta alla Domus»
Ravezzani promuove il Milan: «Partita perfetta alla Domus». Poi esalta Fullkrug

1 ora ago

Ravezzani, noto giornalista, ha elogiato la prestazione del Milan sul campo del Cagliari spendendo belle parole per Fullkrug

Il successo del Milan a Cagliari non ha convinto solo la classifica, ma anche i critici più attenti. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha promosso a pieni voti la prova dei rossoneri attraverso un commento su X, definendola la “partita perfetta” viste le premesse e le defezioni.

Il verdetto del giornalista

Secondo Ravezzani, la mano di Massimiliano Allegri è stata evidente nella gestione dei ritmi e delle sostituzioni, permettendo al Diavolo di non correre alcun rischio in difesa:

  • I pilastri del centrocampo: Le lodi più grandi sono per la coppia Modrić-Rabiot, definiti “immensi” per come hanno schermato la retroguardia e dettato i tempi.
  • Singoli promossi: Ottima la prova di De Winter, “impeccabile” in marcatura, e segnali incoraggianti da Niclas Füllkrug, apparso reattivo e rapido nei movimenti nonostante la stazza.
  • Rafa decisivo: Su Leão, Ravezzani sottolinea come il portoghese sia stato capace di graffiare nell’unica vera occasione avuta, confermandosi l’uomo del destino.
