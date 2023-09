Ravelli: «Intervista a Cardinale? Mi ha colpito questo, mi ricorda..»

Arianna Ravelli, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato al canale Youtube di Pellegatti dell’intervista a Gerry Cardinale

«È stata una bella intervista, Cardinale è stato molto generoso nel raccontarsi e nel raccontare la sua visione. Anzi, la visione è proprio ciò che colpisce di più. È un proprietario che il calcio italiano non ha mai conosciuto, è una novità per noi, anche rispetto agli altri proprietari americani. Red Bird ha una specificità e una competenza nell’investire dello sport, avendo iniziato a lavorarci con una TV regionale»

SIMILITUDINI CON BERLUSCONI – «Eh… Le ha colte anche lui. È una delle parti più divertenti dell’intervista. Parla molto bene di Berlusconi. Era molto preparato anche sulla storia del Milan»

TIPO DI PERSONA – «È molto disponibile, molto molto umile e non è così usuale. È anche molto americano: si fanno le cose. C’è da fare lo shooting? Si cambia due volte, si prepara, tra l’altro a Milanello pioveva pure… Ho trovato l’uomo della foto dello Scudetto in Piazza Duomo. Lui è un appasionato, non un emotivo»

COSA COLPISCE DI LUI – «Per vincere lui è convinto che bisogna accettare il cambiamento. Chi non cambia, chi si siede sugli allori, verrà superato dalla concorrenza. Lui si propone di cambiare non solo il Milan ma anche il calcio italiano. È un secchione: ha studiato tutto di noi come Milan e come calcio italiano. Non mi ha ricordato nessun proprietario precedente: mi ricorda un po’ quelli di Liberty Media, i proprietari della f1. Ha parlato anche del calcio italiano, mi aspetto domani qualche reazione polemica..»