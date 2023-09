Ravanelli: «Newcastle poca roba, il Milan si è complicato il girone». Le sue parole ai microfoni di Mediaset

Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity per parlare del pareggio tra Milan e Newcastle. Le sue dichiarazioni.

RAVANELLI – «Il Milan ha fatto un buon primo tempo, ma è stato insufficiente in zona gol. Il Newcastle è stato poca cosa, non ha neanche difeso a reparto e il Milan non ne ha approfittato. Il Milan si è complicato il passaggio del turno»