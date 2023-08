Ravanelli contro Mariani: «Concessi rigori clamorosi al Milan»

Fabrizio Ravanelli al canale Twitch di Tv Play ha parlato degli errori di Di Bello in Juventus Bologna ma anche di Mariani in Milan Torino

«La svista in Juve-Bologna non è stata la sola, ce ne sono state altre. Il rigore è clamoroso, l’errore eclatante è sotto gli occhi di tutti. La situazione è grave, soprattutto per l’uso del VAR. Non si riesce a capire a livello di regolamento: che il Var in un episodio del genere non possa intervenire è clamoroso. Ci sono stati errori incredibili da parte degli arbitri: in Italia non sono all’altezza». Il riferimento è anche ai due rigori concessi al Milan: «Il primo è clamoroso, non si può dare. Anche l’altro rigore dei rossoneri: uno peggio dell’altro»