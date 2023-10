Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 4 ottobre 2023. Le prime pagine, a tema Champions League

La rassegna stampa di oggi si concentra sulla Champions League. I risultati di ieri sono stati la vittoria dell’Inter per 1-0 contro il Benfica e la sconfitta del Napoli per 3-2 contro il Real Madrid. Oggi in campo il Milan contro il Borussia Dortmund e la Lazio contro il Celtic, in attesa anche degli appuntamenti di giovedì di Europa e Conference League. Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi: