Raspadori: «Serie A? Qui la pressione ti schiaccia, in Premier…»

Giacomo Raspadori parla così delle differenze tra il calcio italiano e la Premier League. Le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli alla Gazzetta dello Sport.

Cosa serve a Inter, Milan e Napoli per essere più vicini a Bayern, City e Psg?

«Che il modo di vedere il calcio sia più legato al divertimento. In Italia la pressione che ti schiaccia. De Zerbi lo ha detto: la Premier ha compiuto un passaggio mentale, noi non ancora».