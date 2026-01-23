Connect with us

Ranking Uefa, il Milan perde un’altra posizione: la classifica aggiornata dopo l’ultimo turno di coppe europee

Ranking Uefa – Il Milan perde un’altra posizione in classifica, l’aggiornamento dopo le ultime sfide di Champions ed Europa League

Nella serata di ieri si è chiuso il settimo turno di Europa League, martedì e mercoledì invece quello della Champions League. Aggiornando dunque il Ranking Uefa, il Milan, che quest’anno non prende parte alle competizioni europee, ha perso un’altra posizione.

Dopo esser stato superato da Fiorentina, West Ham e Juventus ora è stato scavalcato anche dal Porto. I rossoneri al momento occupano il 27° posto a quota 66 punti.

Massimiliano Allegri sta lavorando per riportare la squadra in Europa, possibilmente nella massima competizione, e la sfida contro la Roma in programma domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma può fare la differenza in questo senso.

