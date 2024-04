Ranking UEFA, cosa cambia per il Milan dopo i match di Champions League: cosa filtra per il possibile 5° posto per la prossima stagione

Il Milan ha osservato lo spettacolo andato in scena in Champions con le rimonte di Borussia Dortmund e Psg ai danni di Atletico Madrid e Barcellona, in attesa del quarto di ritorno contro la Roma.

Con questi risultati la Germania consolida il secondo posto nella classifica del ranking Uefa. L’Italia resta saldamente al comando e in questo modo, il prossimo anno, qualificherebbe 5 squadre alla nuova Champions League.

ITALIA 18.428 (4/7) GERMANIA 17.213 (3/7) INGHILTERRA 16.750 (5/8) FRANCIA 15.250 (3/6) SPAGNA 15.062 (1/8) BELGIO 13.600 (1/5) REP.CECA 13.500 (1/4)