Ranking UEFA, le italiane salutano la Champions League: cosa cambia per il Milan in vista della prossima stagione di coppe

Dopo Lazio e Napoli anche l’Inter dice addio alla Champions League già agli ottavi di finale. Le uniche italiane ancora impegnate in Europa restano quindi Atalanta, Milan e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League.

L’Italia resta prima nel ranking Uefa stagionale e quindi al momento mantiene il diritto di avere un posto in più per la prossima Champions. Il Milan è attualmente secondo in classifica e con la Juve deve guardarsi dalla Roma quinta che ha 10 punti in meno.

Questa la classifica aggiornata del ranking Uefa.

ITALIA 16.571 (4/7)

GERMANIA 15.928 (4/7)

INGHILTERRA 15.000 (6/8)

FRANCIA 14.416 (3/6)

SPAGNA 14.187 (4/8)

REP.CECA 13.000 (3/4)

BELGIO 12.400 (2/5)