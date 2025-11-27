Ranking Uefa aggiornato: Italia al 3° posto per il quinto slot Champions. La graduatoria

Ranking Uefa aggiornato, dopo le gare europee l’Inghilterra scappa, Italia appaiata alla Spagna all’inseguimento della Germania

Dopo le emozionanti gare di ieri sera che hanno visto protagoniste le big del continente, continua senza sosta la corsa per ottenere il quinto posto utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. È la battaglia fondamentale per aggiudicarsi quello slot extra (il cosiddetto European Performance Spot) che l’Italia spera ardentemente di ottenere per il futuro. Dopo aver archiviato i risultati delle squadre impegnate in Champions, la situazione attuale vede il nostro movimento inseguire le prime due posizioni, attualmente occupate da inglesi e tedeschi.

Ecco nel dettaglio la classifica aggiornata:

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026

Inghilterra 10.500 punti (9 squadre ancora in corsa su 9) Germania 9.428 punti (7 squadre ancora in corsa su 7)