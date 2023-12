Ranking UEFA aggiornato: la nuova posizione del Milan

Ranking UEFA aggiornato dopo l’ultima settimana di coppe europee: la nuova posizione del Milan e delle altre italiane

La UEFA ha reso nota la classifica aggiornata del ranking dopo l’ultimo turno di coppa. La prima italiana è l’Inter, sesta a 98, mentre la Roma completa la top 10 con 89. La Juventus, pur non giocando le coppe europee quest’anno si trova in 15ª posizione e il Napoli è l’ultima italiana in Top 20. Poi l’Atalanta, ventiduesima. Lazio e Milan rispettivamente trentunesima e trentaquattresima. Di seguito la classifica.

1. Manchester City 139.000

2. Bayern Monaco 134.000

3. Real Madrid 121.000

4. Liverpool 107.000

5. Paris Saint-Germain 102.000

6. Inter 98.000

7. Chelsea 96.000

8. Lipsia 94.000

9. Manchester United 92.000

10. Roma 89.000

11. Barcellona 85.000

12. Borussia Dortmund 84.000

13. Siviglia 84.000

14. Atlético Madrid 82.000

15. Juventus 80.000

16. Bayer Leverkusen 76.000

17. Villarreal 74.000

18. Napoli 72.000

19. Benfica 70.000

20. Porto 68.000

22. Atalanta 66.000

31. Lazio 52.000

34. Milan 51.000

59. Fiorentina 29.000

98. Torino 16.199