Ranieri a Sky: «Il gol di Loftus-Cheek non c’entra niente con la partita, l’abbiamo fatta tutta noi»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky dopo il match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Il Milan ha grandi campioni, il gol di Loftus-Cheek è da grande campione ma non c’entra niente con la partita, l’abbiamo fatta tutta noi. Un’entrata non perfetta ha permesso loro di andare in contropiede e fare il primo gol. La squadra ha risposto in tutto e per tutto. Non ci sta girando bene, per gli episodi, dobbiamo essere ancora più determinati e incisivi. Non molliamo, è un grandissimo gruppo. Il pubblico ha accettato la sconfitta».

LUVUMBO E NANDEZ – «Solo un crampo. Ancora porta un po’ troppo la palla, a volte la deve dare prima. È un diamante grezzo. Nandez è una forza della natura, trascina la squadra. Noi non molliamo, ci tiriamo su le maniche».

ORISTANIO – «Mi hanno convinto tutti e due. Della Serie A il Milan è la squadra che più palleggia nelle propria metà campo. Noi gli abbiamo chiuso tutti gli spazi e partivamo in contropiede. Abbiamo fatto gol poi abbiamo avuto altre occasioni in cui gli mettevamo paura. Nel secondo tempo eravamo disperati, 4-4-1-1, 4-4-2 per non farli ragionare. Come faccio a dire se mi è piaciuto più il primo o il secondo tempo? Non han fatto grandi tiri nel primo tempo, poi ci han fatto gol».

ATTACCO – «Il problema principale è avere o non avere attaccanti che potessero allenarsi dal pre-campionato. Non voglio creare alibi, ma ci è mancato Lapadula. Petagna che è un signor giocatore, ci possiamo appoggiare su di lui ma deve entrare in condizione. Sono piccoli passi che dobbiamo fare. Sono orgoglioso della mia squadra. Han dato tutti, l’anima, han fatto sentire il senso di appartenenza di quest’isola».