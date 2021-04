Ranieri: «Quagliarella è il nostro Ibrahimovic. Milan? Grande squadra»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Milan: le sue dichiarazioni

CONDIZIONE – «L’ultimo giocatore è arrivato stamattina, stanco morto. Siamo pronti come sempre, affrontiamo un grande Milan. Hanno fatto tanti punti in più rispetto all’anno scorso. Anche noi possiamo dire lo stesso».

QUAGLIARELLA – «È il nostro Ibrahimovic. Non si arrende mai. Sarei contento se firmasse. So che Ferrero ci vuole parlare al più presto. È passato un mese, ma sono sicuro che il presidente non si tirerà indietro. Gli altri rinnovano e io no? Non sono geloso dei miei calciatori».