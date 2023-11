Ranieri sulla corsa scudetto: «L’Inter sta girando meglio, il Milan…». Le dichiaraizoni del tecnico del Cagliari

Intervenuto nel corso di Radio Anch’io lo Sport, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato così della corsa scudetto. Le sue parole.

RANIERI – «In questo momento l’Inter ci sta facendo vedere che è quella che gira meglio, ma non possiamo dimenticare né il Napoli, né il Milan. Però io dico sempre che la Juventus non avendo le competizioni europee, a marzo e ad aprile sarà molto più fresca. E recuperando chi deve recuperare, sarà un osso duro per tutti da battere»