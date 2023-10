Ranieri deluso: «Scommesse? Mi dispiace solo per questo motivo». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così della questione relativa al calcioscommesse. Le sue dichiarazioni.

RANIERI – «Sono ragazzi giovani, hanno tanto tempo libero e si annoiano. Mi metto nei piani dei genitori, che per quanto si impegnano, non conosceranno mai bene i propri figli. Io non ho mai giocato neanche una colonna della schedina. Mi dispiace per questi giovani che si buttano via nonostante un futuro importante»