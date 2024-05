Ranieri a DAZN: «Fa male aver preso cinque gol. Il Milan ha fatto una gara di sostanza, era una gara jolly»

L’allenatore Claudio Ranieri ha parlato a Dazn nel post partita di Milan Cagliari: tutte le dichiarazioni dopo il match

FINALE DI GARA – «Fa male aver preso cinque gol, nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara. Nell’intervello ho detto di giocare in verticale. Nella ripresa volevamo accorciare le distanze e non ci siamo riusciti. Con gli ampi spazi che hanno avuto è logico che ci abbiano messo in difficoltà a differenza del primo tempo»

SQUADRA – «Ho detto peccato, ma era una gara jolly. Il Milan era diverso tempo che non vinceva ed era logico che avrebbe fatto una gara di sostanza. Ho chiesto di tentare a fare il massimo, le prossime due gare saranno quelle che determineranno la nostra salvezza o la nostra retrocessione»

SASSUOLO – «L’allenatore deve essere equilibratore. Vedrò come staranno i ragazzi ma sono persone in gamba e faranno una buona partita. Gli episodi purtroppo non si possono determinare»

VARDY – «Ha una certa età e conosce bene la Premier League, lasciamolo là (ride, ndr)