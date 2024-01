Ranieri a Mediaset: «Dopo il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole. A Pioli do un voto massimo»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Mediaset dopo la partita col Milan, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2023/24

PARTITA – «Credo che il risultato sia grosso perché noi dopo il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole e questo non va bene. Sapevamo che questa non era la nostra partita e ho fatto giocare quasi tutti quelli che giocano di meno. Ci attende adesso una partita difficile e non potevo rischiare giocatori che sono abituati a giocare. Mi aspettavo qualcosina di più da quei giocatori, perlomeno dimostrare di avere un’opportunità. Contro l’Udinese avevano fatto bene però dopo il primo gol abbiamo perso l’ambizione e la voglia di attaccare, la libertà mentale. Se perdi contro il Milan ci può stare. Dovevamo giocare con quell’atteggiamento, peccato»

PIOLI – «L’abbraccio con Pioli? È stato mio giocatore, gli do un voto massimo perché ha vinto uno scudetto e sta lavorando al massimo. Quando sei un allenatore di una grande squadra basta un risultato brutto e sei già in bilico. Gli auguro il meglio in questo 2024. Il rigorista con il Lecce? Speriamo che ci diano un rigore. Magari lo cambierò, ne parlerò»

INCAVOLATI – «La partita? È un peccato, non so cosa sia successo, domani parlerò con i ragazzi. Stavano facendo delle belle cose e invece abbiamo preso il gol. Oggi sono molto arrabbiato, non lo faccio vedere. Siamo nel girone di ritorno e ci sono ancora cose che non vanno bene. Per la mia mentalità nell’inquadrare una squadra mi piace vincere ma prendiamo dei goal che non esistono. Però dobbiamo essere positivi e incavolarci».