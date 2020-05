Rangnick, presto un incontro con Gazidis per il mercato

Ralf Rangnick, ormai ad un passo dalla firma ufficiale con il Milan, avrebbe chiesto un incontro con Ivan Gazidis

Ralf Rangnick, ormai ad un passo dalla firma ufficiale con il Milan, avrebbe chiesto un incontro con Ivan Gazidis. Già nei prossimi giorni tutta la situazione societaria potrebbe schiarirsi. In quella riunione, in programma a breve, il tedesco vuole chiarire gli ultimi dubbi prima del definitivo ok all’operazione. Il manager vorrebbe diventare un allenatore con pieni poteri di costruire la squadra, con totale carta bianca anche per il mercato milanista. Le due parti si vedranno per porre le condizioni di una nuova era rossonera.